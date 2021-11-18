يعلن فريق مشاة أحياء الحمدانية بمركز حي الحمدانية التابع لجمعية مراكز الاحياء بجدة عن تنظيم أول مارثون لأحياء الحمدانية بجدة، وذلك غدا (الجمعة)، والذي يأتي متزامنا مع ذكرى البيعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. حيث تهدف هذه المبادرة (مارثون الحمدانية) الى نشر ثقافة المشي وتوعية فئات المجتمع بمختلف جنسه وأعماره الى أهمية المشي ودوره في تحسين الصحة العامة بين أفراد المجتمع، لاسيما وأن أهمية رياضة ممارسة المشي والرياضة عموما وردت ضمن جودة الحياة ورؤية ٢٠٣٠م، فممارسة المشي تساعد الانسان على التخلص من الامراض المختلفة وتقلل خطر الإصابة بها حيث يمكن القضاء على السمنة وتقوية العظام وتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على كفاءة القلب وضبط السكر في الدم.. وستكون الدعوة عامة للجميع بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة والعوائل وفرق المشاة في المحافظة

وأكد، نائب رئيس مجلس حي الحمدانية قائد فريق المشاة خالد الخيبري أن رسالة هذه الفعالية تأتي في إطار نشر ثقافة المشي بين المجتمع وتحفيزهم على مزاولة رياضة المشي فهي غير مكلفة وتحتاج فقط الى العزيمة في اتخاذ قرار المشي لتحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة نحو مجتمع صحي رياضي خال من الأمراض.. وأضاف ان رؤيتنا تتمثل في، (مشينا صحة وعبادة لمجتمع قوي الإرادة)