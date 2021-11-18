افتتح الأمير بندر بن عبدالله بن تركي معرض صحفي (تاريخ خالد على صفحات التاريخ)، عن سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي سطّرت تاريخا حافلا عن منجزاته منذ توليه إمارة الرياض في المرحلة الأولى والثانية حتى توليه ولاية العهد ثم ملكا للمملكة العربية السعودية، بمشاركة الصحف بعدد من الصحائف التاريخية منذ ما يقارب ٦٠ عاما من تاريخ صدورها حتى تاريخنا.وفي نهاية الحفل كرم الأمير بندر بن عبدالله الداعمين والرعاة المشاركين في الاحتفالية.