استقبلت أسرة بالعبيد التعازي والمواساة في فقيدهم ناصر علي بن عمرو بالعبيد، الذي وافته المنية (الأربعاء) الماضي.والفقيد والد كل من: يسلم من منسوبي شركة المياه الوطنية، ومحمد أخصائي أول ومشرف جودة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والدكتور عبدالرحمن من منسوبي الهيئة الطبية العامة، وعلي مسؤول خدمات المرضى بعيادات الإسكان الصحي بالحرس الوطني. يذكر أن أمس (السبت) آخر أيام العزاء بمنزل الأسرة.