استقلبت أُسرة الشهيد الرائد منصور بن علي بن منصور الأسمري، المعزين في قرية آل سريع بسدوان بلّسمر، الذي استشهد في الحد الجنوبي بظهران الجنوب مساء أمس (الأربعاء)، ودُفن في مقبرة المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط.

وقدّم واجب العزاء عدد من الأمراء والمسؤولين ومشايخ ونواب القبائل ورؤساء القطاعات الحكومية.

وعبّر والد الشهيد علي بن منصور الأسمري من خلال «عكاظ» عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه «منصور» وهو يدافع ويقاتل أعداء الوطن بالرغم من حزنه الداخلي لفراقه، وقال: الذي هوّن علينا مصاب فقده أنه كان حافظاً القرآن الكريم وتوفي شهيداً مؤدياً واجب دينه ووطنه، وكان من أكثر أفراد العائلة رحمة وطاعة بوالديه، مشيراً إلى أن الشهيد متزوج ولديه ولد يبلغ من العمر 6 سنوات وبنت تبلغ من العمر 4 سنوات.