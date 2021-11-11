



صدر قرار بتعيين فكري الطويان، مديراً لمركز الإتصال في الخطوط الجوية العربية السعودية بالعاصمة الرياض.



وشغل الطويان عدة مناصب في «الخطوط الجوية العربية السعودية» هي: المدير الإقليمي للخطوط في أوروبا والمشرف على فرع المملكة المتحدة، ومدير الخطوط في الكويت والبحرين وقطر، ومدير الخطوط في ألمانيا والنمسا والتشيك، ومدير الخطوط في سريلانكا، ومدير محطة الخطوط في دبي والشارقة.



ويحمل الطويان درجة الماجستير في إدارة الأعمال من “جامعة ستانفورد” في الولايات المتحدة الأمريكية، والبكالوريوس في إدارة المطارات عام 2006.