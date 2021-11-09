انتقل إلى رحمة الله اليوم (الثلاثاء) الموسيقار ‫غازي علي عن عمر يناهز 84 عاماً.

ولد غازي علي عام 1937 في المدينة المنورة وعاش بها طفولته بعد فقدانه لوالده صغيراً، حيث رعته واهتمت به والدته التي حرصت على تعليمه في المدينة ثم في جدة، حيث درس الإعدادية في المدرسة النموذجية بمدينة الملك سعود التعليمية، التي كان على رأس إدارتها السفير محمد عبد القادر علاقي.

بعد ذلك انتقل علي إلى القاهرة لدراسة الموسيقى سنة 1960، حيث كان مولعا بها منذ صغره، وهناك أكمل الثانوية بمعهد الموسيقى، والفضل في ذلك يعود إلى «أبو بكر خيرت»، الذي ونظرا لرغبة العديد من الطلاب في دراسة الموسيقى، أنشأ مدرسة ثانوية بالمعهد، حيث كان الطلاب يدرسون من الساعة 9 صباحا - 2 ظهراً دروسا موسيقية متنوعة، ثم من الساعة 4 عصرا إلى 8 مساء دروسا علمية متعلقة بالمنهج الثانوي التعليمي، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ليتخرج الطالب ويكمل دراسته الموسيقية المتخصصة بالمعهد لمدة أربع سنوات، وبذلك فقد تخرج الموسيقار غازي علي من المعهد سنة 1967 بعد أن قضى به نحو سبع سنوات في دراسة متخصصة جادة. كان اهتمامه بالموسيقى والغناء بدأ مبكراً مما شجعه على التخصص فيه وكانت دراسته بمعهد (الكونسر فتوار) بالقاهرة ولمدة سبع سنوات انتهت عام 1967.