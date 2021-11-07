انتقلت إلى رحمة الله تعالى صفية بنت علي شامي بحري، إثر معاناة مع المرض، وصلي عليها بجامع الراجحي عصر أمس(السبت) في بيش.والفقيد والدة مسدف حسين قارضة، وفازعة ومحمد ويحيى وماجد وإبراهيم وعلي. وخالة مدير إعلانات الفروع بالصحيفة الزميل أحمد فقيه.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، إنالله وإنا إليه راجعون.