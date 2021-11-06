غيّب الموت عبدالعزيز بن محمد الربيعة، والد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وعم وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة.

ونعى وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، الفقيد، وقال «أسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يجعل ما قدم من خير أجراً له عند الله، وأن يجمعنا جميعاً في أعلى منازل الجنة».

وستتم الصلاة على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم (السبت) بمسجد الجوهرة البابطين شمال الرياض على طريق الملك فهد، والدفن في مقبرة الشمال.

وكشف استشاري جراحة المسالك البولية والعقم وأمراض الذكورة العميد المشارك في كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور خالد بن عبدالله الربيعة، أنه سيُكتفى بالعزاء بالمسجد والمقبرة وذلك إنفاذاً لوصية الفقيد بعدم إقامة العزاء.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة للمستشار عبدالله الربيعة ووزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، ولذوي الفقيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويربط على قلوب أهله وذويه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.