نفذت جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة برامج تثقيفية مصاحبة لمعرض فرط الحركة وتشتت الانتباه والشلل الدماغي، والذي يهدف لرفع مستوى الوعي لدى كافة شرائح المجتمع، وذلك تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالطائف وضمن الفعاليات السنوية المتنوعة والاحتفال بالأيام العالمية.

وقال لـ«عكاظ» مدير مركز التنمية الاجتماعية يوسف بن مصلح الجميعي إن المعرض خطوة ممتازة نحو التعريف بدور الجمعية ورسالتها وما تقدمه من برامج وخدمات للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن الهدف تحقق من إقامة الفعالية من خلال حضور الزوار والتفاعل المجتمعي الكبير مع المعرض والبرامج المصاحبة له.

وأشار مدير الجمعية الدكتور سعيد الزهراني إلى أن الجمعية انطلاقاً من رؤيتها ودورها في التعريف بالجمعية ونشر الوعي بأهمية الخدمات التي تقدمها أقامت البرامج المصاحبة للتوعية. لافتا إلى تحقق الهدف الذي عملت الجمعية عليه بمعية شركاء النجاح.