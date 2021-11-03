فُجع وكيل ثانوية الفتح بجدة سابقا التربوي عبدالله بن محمد بن موسى النجدي بوفاة نجله الشاب محمد من منسوبي الهيئة الملكية في محافظة ينبع، الذي ووري جثمانه الثرى في مقابر البقيع عقب الصلاة عليه في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.والفقيد شقيق كل من: ماجد من منسوبي الخطوط السعودية، وممدوح عبدالله النجدي، وأب لثلاثة أطفال.ونظراً إلى التعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة بخصوص جائحة كورونا، تستقبل أسرتا آل النجدي وآل العبدالدائم التعازي على الأرقام التالية: 0505606390، 0555589598، 0552030608.«عكاظ» تتقدم بصادق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وآل النجدي وآل العبدالدائم، وتدعو المولى عز وجل أن يتغمده وجميع أموات المسلمين بواسع رحمته وغفرانه.