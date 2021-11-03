احتفل عضو مؤسسة عكاظ علي الرابغي بزواج حفيده سعد بن مروان الرابغي من ابنة طالب عبدالحفيظ الجحدلي، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بجدة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، يتقدمهم محافظ رابغ السابق محمد بركة بن إسماعيل بن مبيريك. والمحافظ الحالي خالد بن مبيريك، ولفيف من أعيان ووجهاء المجتمع، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق في حياته القادمة.