قلّد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء علي محمد عقيلي، ومساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ماجد العثيمين، رتبة «لواء» بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم للرتبة الجديدة.

وبارك الأمير فيصل بن سلمان لقائد حرس الحدود بالمنطقة، ومُساعده بهذه المناسبة، مُتمنياً لهما المزيد من التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.

من جهتهما، عبر اللواء عقيلي، واللواء العثيمين عن شكرهما لأمير المنطقة، مُثمنين في الوقت نفسه مُتابعته المستمرة لأعمال وجهود قطاع حرس الحدود بالمنطقة، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.