استقبل آل عبدالجواد المعزين والمواسين من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدهم عباس عبدالجواد المرواني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف، ودفن في مقابر البقيع بالمدينة المنورة.والفقيد والد كل من فوزان، وعلي، وأيمن، وفهد، وإيمان، وحنان، وجعفر، َوبدر، وروزان وشهد.يذكر أن أمس (الإثنين) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة بحي الخالدية.