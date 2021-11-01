أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً بتعيين صقر بن محمد القرني أميناً عاماً لـ«تراحم».

وأبدى القرني اعتزازه وفخره بهذه الثقة، منوهاً بالدعم والرعاية التي تحظى بها الفئات المستهدفة لـ«تراحم» من لدن القيادة الرشيدة، كما قدم شكره وتقديره للوزير رئيس مجلس إدارة «تراحم»، ولأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات والبرامج للمستفيدين، متطلعاً إلى تحقيق نقلة نوعية تتواكب مع رؤية السعودية 2030 الطموحة.

وتعد اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، إحدى اللجان الوطنية الخيرية المتخصصة برعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وأنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (2) في 1/1/1422هـ، ويرأس مجلس إداراتها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي عضويتها 13 جهة حكومية وخاصة، وتتوزع فروعها على 15 منطقة ومحافظة، وتهدف إلى تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة وإجراء الدراسات العلمية التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بالرعاية.