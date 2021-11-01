الأمير تركي العبدالله الفيصل مقدما التعازي أمس.
ذوو الفقيد في مجلس العزاء.(تصوير:عبدالسلام السلمي)
أبناء الفقيد يستقبلون المواسين.
استقبل آل عبدالجواد المعزين والمواسين من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدهم عباس عبدالجواد المرواني، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف، ودفن في مقابر بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.
والفقيد والد علي، وأيمن، وفهد، وإيمان، وحنان، وجعفر، وفوزان، َوبدر، وروزان، وشهد.
يذكر أن اليوم (الاثنين) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الخالدية.
والفقيد والد علي، وأيمن، وفهد، وإيمان، وحنان، وجعفر، وفوزان، َوبدر، وروزان، وشهد.
يذكر أن اليوم (الاثنين) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الخالدية.