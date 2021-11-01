استقبل آل عبدالجواد المعزين والمواسين من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدهم عباس عبدالجواد المرواني، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف، ودفن في مقابر بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.والفقيد والد علي، وأيمن، وفهد، وإيمان، وحنان، وجعفر، وفوزان، َوبدر، وروزان، وشهد.يذكر أن اليوم (الاثنين) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الخالدية.