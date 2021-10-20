انتقل إلى رحمة الله تعالى بمنطقة جازان أمس المدير العام للسجون سابقا اللواء إبراهيم الحمزي، وستتم الصلاة عليه ودفنه في جدة.وشغل الراحل العديد من المناصب، منها مدير دوريات الأمن بجازان وجدة، ومدير شرطة العاصمة المقدسة، ومستشار بوزارة الداخلية.ونعى الفقيد العديد من أهالي المنطقة، مقدمين خالص التعازي والمواساة لأسرته ودعوا له بالرحمة والمغفرة.