استقبل آل بادريق، التعازي والمواساة في فقيدهم سالم أحمد سعيد بادريق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، وصلي عليه بالمسجد النبوي الشريف، ودفن في مقابر بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.وتقدم المعزين الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عمرو محمد الفيصل، وعدد من الأعيان والأقارب.الفقيد والد كل من؛ أماني، والمهندس أحمد، والمستشار هشام، ومنال. يذكر أن اليوم (الأربعاء) ثاني أيام العزاء بمنزل نجله أحمد في شارع الكيال بجدة.