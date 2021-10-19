انتقل إلى رحمة الله اللواء متقاعد إبراهيم محمد الحمزي مدير عام السجون في المملكة سابقاً في محافظة جدة صباح اليوم (الثلاثاء) بعد حياة حافلة تقلد خلالها عدداً من المناصب رفيعة المستوى.

وسيُصلى عليه في المسجد الحرام بعد صلاة المغرب.



ونعى عدد من المسؤولين وزملاء الفقيد وأهالي منطقة جازان وبقية مناطق المملكة الفقيد، مقدمين خالص التعازي والمواساة لأسرته، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، مشيرين إلى ما قدمه خلال مسيرته العملية من أعمال حافلة في خدمة دينه ووطنه ومليكه.

عَمِلَ اللواء الحمزي وتدرّج في عدد من القطاعات الأمنية، إذ تقلّد عدداً من المناصب في الجهات الأمنية بمنطقة جازان ومدير دوريات الأمن في جدة، ثم مديراً لشرطة العاصمة المقدسة سنوات عدة، حتى صدر أمر وزير الداخلية بتعيينه مديراً عاماً للسجون، ومن ثم مستشاراً لوزير الداخلية.