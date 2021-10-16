كرّمت إدارة مكتب التعليم بجنوب جدة معلم الحاسب الآلي بمدرسة الرازي الثانوية بجدة ريان الجهني؛ نظير حصوله على المركز الثاني لجائزة جدة للإبداع، في مشروعه الذي شارك فيه بالمسابقة، وهو عبارة عن إنشاء قناة تعليمية تختص بالتقنية الرقمية تقدم دروسا وشروحات لطلاب التعليم العام، وحصدت القناة على أكثر من ٣٠٠ ألف مشاهدة.وأشاد مدير المدرسة محمد المني بتميز المعلم الجهني واحترافيته في إنشاء حلقات تعليمية تخدم الطلاب في العملية التعليمية، مقدما شكره لإدارة المكتب على الحضور والمشاركة في التكريم.