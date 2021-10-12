اطمأن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على صحة وكيل إمارة منطقة تبوك السابق عامر بن محمد الغرير الذي يرقد بأحد مستشفيات الرياض إثر عارض صحي ألم به، سائلاً الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.



من جانبه، أعرب عامر الغرير عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، داعياً الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.