انتقلت إلى رحمة الله تعالى، هيا بنت علي الرحيان، وصلي عليها اليوم (الجمعة) في جامع الملك خالد بالرياض عقب صلاة العصر، ودفنت في مقبرة عرقة. والفقيدة والدة: عبدالعزيز، منصور، خالد، ومدير أحوال منطقة مكة المكرمة بدر الحميد.وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية اقتصر العزاء في الجامع والمقبرة.«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).