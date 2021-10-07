واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسرة الدريس في وفاة فقيدهم الأديب عبدالله بن إدريس رحمه الله.وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.وأعرب إدريس الدريس نجل الفقيد باسمه ونيابة عن أسرة الدريس كافة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.