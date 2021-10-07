انتقل إلى رحمة الله تعالى، اللواء بداح بن عبدالله بن هايف الفغم، الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله)، ووالد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، (رحمه الله) الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .وصلي عليه أمس (الأربعاء) في جامع الراجحي بعد صلاة المغرب.ونعى عدد من المسؤولين اللواء الفغم، داعين له بالرحمة والمغفرة.فيما واسى عدد من المغردين أسرة الفغم في وفاة فقيدها.