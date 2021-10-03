انتقلت إلى رحمة الله تعالى سميحة عبدالعزيز أبوضلع، زوجة المرحوم عبدالمنعم فرج الحبيني، ووالدة عبده عبدالمنعم فرج الحبيني، وشقيقة المرحوم عبدالهادي عبدالعزيز أبوضلع، وجلال عبدالعزيز أبوضلع، وجدة حرم الزميل الدكتور طاهر الحصري بقطاع تحرير «عكاظ»، وجدة هاني ومحمد عبده الحبيني، ورحيمة عائلات أبوضلع، ماضي، هويدي الشريف، الحصري.

وشيعت الجنازة أمس بمسجد المقابر بمدينة أشمون محافظة المنوفية، بجمهورية مصر العربية.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة وذوي وأرحام الفقيدة.. وتسأل الله أن يسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.