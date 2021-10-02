استقبل آل السعدي التعازي والمواساة من الأمراء والمسؤولين والأقارب في فقيدهم أحمد بن حسين بن علي السعدي، فجر أمس (الجمعة)، وصُلي عليه بالمسجد الحرام ودُفن في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد والد كل من: ناصر، وعبدالرحيم، ومحمد، وعبدالحكيم وشقيقاتهم.يذكر أن اليوم (السبت) ثاني أيام العزاء بمنزل نجله عبدالحكيم الكائن بحي الخالدية في جدة وفق الإجراءات الاحترازية.