انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد بن حسين بن علي السعدي، فجر اليوم (الجمعة)، وصُلي عليه بالمسجد الحرام ودُفن في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد والد كل من: ناصر، وعبدالرحيم، ومحمد، وعبدالحكيم وشقيقاتهم.ويتقبل العزاء لمده ثلاثة أيام اعتباراً من مغرب اليوم (الجمعة) بمنزل نجله عبدالحكيم الكائن بحي الخالدية في جدة وفق الإجراءات الاحترازية."عكاظ" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنالله وإنا إليه راجعون.