أقامت إدارتا «فندق انتركونتيننتال جدة» و«مجلة عالم الرجل» حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه)، وخلفه من بعده أبناؤه الملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، رحمهم الله جميعا، ونعيش الآن تحت قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أطال الله في عمرهم. وأقيم الحفل في حديقة الشاي بالفندق، والذي عكس العشق المتجذر لهذا الوطن المعطاء (بلاد الحرمين الشريفين) بتعزيز الولاء والوفاء والانتماء للوطن الغالي، وتحقيقاً لذلك تم رفع راية التوحيد الخضراء كما توشح هذا الصرح بالإضاءات الخضراء، وزين بكل ما يرمز لليوم الوطني، كما شهد الاحتفال مجموعة من الفعاليات والعروض المعدة مسبقاً لهذا الحدث وبحضور نخبة من كبار الشخصيات وضيوف الشرف من المسؤولين والدبلوماسيين ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين والفنانين الذين حضروا خصيصاً للمشاركة في الاحتفاء بالتاريخ المجيد للمملكة العربية السعودية، واختتمت هذه المراسم بقطع الكيكة التي جسدت معالم الرؤية العظيمة للمملكة العربية السعودية 2030 في حين عُزِفت الأغاني الوطنيّة احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة، يذكر أن وزارة السياحة قامت بدعم كافة احتفالات اليوم الوطني.