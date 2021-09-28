احتفل نُزلاء أجنحة إدارة الوقت، بسجن المباحث العامة بمدينة أبها، باليوم الوطني الـ 91 للمملكة في حفل اشتمل على العديد من الفقرات، حيث بدأ بفيلم قصير بعنوان (بكل فخر أرسم)، وألقى مدير إدارة سجن المباحث العامة بأبها كلمة هنأ فيها القيادة الرشيدة، والشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية.

من جانبهم عبر النُزلاء عبر فيلم مرئي عن مشاعرهم باليوم الوطني، بعد ذلك أُلقيت قصيدتان شعريتان، ثم شارك النُزلاء في أوبريت بعنوان (نفتخر بأمجادنا)، الذي احتوى على لوحات فنية وموروث شعبي، واختتم بالعرضة السعودية، ثم الفرقة الموسيقية التي ضمت مجموعة من الأغاني الوطنية. وقد عبر النُزلاء عن فرحتهم بهذه اللفتة الكريمة، التي قامت بها إدارة السجن، مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة تجاه أبنائها النُزلاء في مختلف المناطق.