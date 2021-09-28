احتفل المحامي كاتب الشمري باليوم الوطني السعودي، وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة والشعراء والإعلاميين والزملاء والوسط الفروسي والأصدقاء والأقرباء.

وألقيت الكلمات الوطنية والقصائد الشعرية بالوطن وولاة الأمر وحبهم لهذه البلاد التي حباها الله بنعمة الأمن والاستقرار.

وأدار الأمسية المستشار الإعلامي أحمد بن مطيع العسيري، في إسطبل النشاما الذي تزين باللون الأخضر والأعلام والشعارات والشارات الوطنية في مثل هذه المناسبة، حيث تجول الحاضرون على منشآت الإسطبل واطلعوا على المتحف والمعرض الخاص بالإسطبل عن الفروسية.