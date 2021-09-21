كرمت شركة «إل جي إلكترونيكس» اليوم، المواطن محمد العليط، لجهوده الشجاعة وحماية مجتمعه بشكل بطولي، وهو مواطن يقطن في مدينة الدمام مع أسرته المكونة من ستة أفراد، ويعمل مديراً لإدارة النظافة والأسواق في البلدية.

لاحظ محمد في الصباح الباكر خلال أحد الأيام في شهر يونيو، دخاناً يتصاعد من سيارة كانت مصفوفة بين خمس سيارات أخرى أمام مبنى سكني. وتطورت الأمور للأسوأ حين اشتعلت النيران على الفور في السقف المظل فوق السيارات. وحينها فكر محمد على الفور بالخيارات الممكنة للتعامل مع الموقف، إما إخلاء المبنى السكني والمخاطرة بحياة الساكنين، أو الاتصال بفريق الإطفاء والانتظار حتى وصوله، أو المخاطرة بحياته وحل المشكلة بنفسه، ليختار محمد بشجاعة العمل البطولي والنفعي وأنقذ ساكني المبنى عبر المخاطرة بحياته، فقاد السيارة المحترقة على الفور بعيداً وانفجرت بعد لحظات. وأنقذت جهوده البطولية أرواح السكان.

قال محمد العليط: «ازداد قلبي طوال حياتي قوةً وشجاعة من خلال عائلتي، فقد كان لوالدي تأثير كبير عليّ حين علمني أن أكون شجاعاً. واتّبع والدي مبدأ أنك إذا رأيت أي مشكلة يمكنك حلها، فاتخذ إجراءً على الفور وقم بحلها حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بحياتك. وعلى الرغم من أنّ الأول من يونيو كان اليوم الأكثر رعباً بالنسبة لي، إلا أنني سعيد جداً وأشكر الله على أن الجميع بخير. تدور البطولة حول التصرف الفوري والتفكير بالآخرين بدلاً من الاهتمامات والإنجازات الشخصية. وتبدأ البطولة من المجتمع، فهي الجهد الإنساني الذي يظهر الاهتمام تجاه بعضنا البعض والاستعداد للمبادرة في مواجهة التحديات».

تم تكريم محمد لجهوده من قبل شركة إل جي إلكترونيكس، فلطالما سعت «إل جي» إلى تعزيز القيم التي يحتاجها المجتمع من خلال التفاعل المستمر مع المجتمعات التي تعمل ضمنها. ومن تلك القيم تبنت الشركة مكافأة الأشخاص الذين يكرسون أنفسهم للعدالة الاجتماعية من خلال رغبتهم في نشر الأثر الإيجابي. ويُعرف هذا التكريم باسم جائزة «إل جي للشخص الصالح». وأُنشئت الجائزة في عام 2015 لتحتفل بالمواطنين الصالحين في جميع أنحاء العالم ولتؤيدهم كنماذج يحتذى بها في المجتمع.

وصلت الجائزة إلى المملكة العربية السعودية لأول مرة، حيث قيّمت «إل جي» عدداً من الأفراد الأكثر توافقاً مع معايير المساهمة الاجتماعية لدى شركة «إل جي»، وكرمت محمد العليط أحد أكثر الأشخاص الصالحين من أهل المملكة.

وأضاف محمد العليط: «أشعر بسعادة غامرة لهذا التكريم من شركة إل جي، وآمل أن تُلهم قصتي الآخرين لرعاية مجتمعاتهم».

ومن جانبه قال رئيس شركة إل جي إلكترونيكس في المملكة العربية السعودية: «ستستمر جائزة الشخص الصالح السعودي في تطوير وتوسيع نطاق مسؤولياتها كمؤسسة اجتماعية».

للمزيد من المعلومات حول جائزة «إل جي للشخص الصالح»، يرجى زيارة: https://www.lgcorp.com/csr/responsibility/lg.