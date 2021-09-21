استقبل آل كامل ووقاص وناقرو المعزين والمواسين من المسؤولين والأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهم سلمى محمد كامل عميدة آل كامل التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس الأول (الأحد)، وتمت الصلاة عليها بالمسجد الحرام ودفنت في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.والفقيدة عمة الشيخ صالح عبدالله كامل (رحمه الله)، وشقيقة عبدالسلام وعبدالله ومحمد (رحمهم الله).يذكر أن اليوم (الثلاثاء) ثاني أيام العزاء بمنزل المهندس فهد محمد حريري بحي المحمدية وفق الإجراءات الاحترازية.