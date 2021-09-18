غيب الموت فجر اليوم (السبت)، الكاتب في «عكاظ» الدكتور فؤاد مصطفى عزب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع مرير مع المرض، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الكاتب الراحل أحد كتاب صحيفة «عكاظ» المميزين على مدى سنوات طويلة، ويعد أحد رواد وأعمدة الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية لأكثر من 40 عاما، إذ بدأ حياته العملية في جامعة الملك عبدالعزيز مسؤولا عن المدينة الطبية، وكان من المؤسسين لها، ثم انتقل للعمل مديرا عاما تنفيذيا في أحد المستشفيات، وبعد ذلك عمل في تأسيس وإدارة أحد المستشفيات الخاصة، وعمل مستشاراً للدكتور أسامة شبكشي إبان توليه منصب وزير الصحة سابقا.

وللفقيد الكثير من المساهمات والأبحاث في مجال إدارة المستشفيات، كما كان مسؤولا عن عدة شركات ومؤسسات، حتى تفرغ أخيراً لعمله الخاص في مجال إنشاء وتجهيز المستشفيات.

وسيتم خلال الأيام القادمة نقل جثمان الفقيد الراحل إلى مدينة جدة ليدفن فيها.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة إلى أسرة وذوي وأقارب وأصدقاء ومحبي وطلاب الفقيد، وتخص بالعزاء زوجته وابنيه فراس وريان، داعية الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهله وذويه، ويلهمهم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.



ونظرا للأوضاع الراهنة، يتم تلقي التعازي على جوال رقم 0552210065 عبر الاتصال بابنيه فراس وريان.

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