أدى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز «رحمها الله»، بعد صلاة عصر اليوم (الخميس) في جامع الفرقان بالدمام.

وأدى الصلاة مع أمير المنطقة الشرقية الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابن الفقيدة، والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما حضر الصلاة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومسؤولو الدوائر الحكومية، وجمع من المواطنين.