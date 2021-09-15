انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم والدتي الحبيبة وقرة عيني نورة بنت صالح عبدالله الخريجي بعد معاناة صحية.



اسأل الله العلي القدير أن يتقبلها قبول حسن ويسكنها فسيح جناته.



•• يصلى عليها عصر غد الخميس بجامع الراجحي ويوارى عليها الثرى بمقبرة النسيم. — خالد المالك (@1Khalid_Almalik) September 15, 2021

انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورة الصالح الخريجي، والدة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين الزميل خالد بن حمد المالك، وستتم الصلاة على الفقيدة عصر غدٍ (الخميس) في جامع الراجحي وستوارى الثرى بمقبرة النسيم.ونعى المالك والدته في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً:" انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم والدتي الحبيبة وقرة عيني نورة بنت صالح عبدالله الخريجي بعد معاناة صحية. اسأل الله العلي القدير أن يتقبلها قبولاً حسناً ويسكنها فسيح جناته".«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أبناء وبنات الفقيدة وكافة أسرتي المالك والخريجي، داعية الله أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويربط على قلوب أهلها وذويها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.