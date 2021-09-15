كرَم خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، الجندي أول فايز الغامدي.وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للجندي الغامدي على موقفه الإنساني مع معتمر كان يشكو حرارة الشمس، وطلب مظلته فما كان منه إلا أن قدمها له، فيما عبّر الغامدي عن شكره لسموه على هذه اللفتة التي تؤكد حرصه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاعات الأمنية.كما كرّم الشاب محمد العامري، الذي أنقذ أطفالاً كانوا داخل مركبة والدهم بعد تحركها من موقع وقوفها نحو خط سير المركبات.وكرّم الأمير خالد الفيصل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى عبدالرحمن القرشي؛ لحصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية «بارالمبياد طوكيو 2021».