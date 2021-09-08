احتفى محلل الهجن والخبير الدولي في الإبل فهد بن قايل، في منزله بمحافظة الطائف، بوكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، وبنائب الرئيس التنفيذي لنادي الإبل المهندس عايض الرجباني، وبعدد من الإعلاميين والشعراء ضيوف مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بنسخته الثالثة، منهم معلق الهجن نايف البلوي والشاعر عبدالله بن مناحي السبيعي ورجل الأعمال محمد القثامي ومالك الهجن عايش الشمري ومحمد العنزي.

وأثنى الجميع بهذه التظاهرة الرياضية الثقافية التي جمعت محبي هذا التراث الأصيل من جميع دول الخليج والدول الخليجية والعربية والعالمية، كما شكر بن قايل جميع الحضور متمنيا استمرار الملتقيات التي تصب في رفع مستوى جميع ما يتعلق برياضة الهجن نتيجة للنقاشات المثرية وتبادل الآراء من قبل المهتمين بنجاح مثل هذه المحافل الوطنية.