انتقل إلى رحمة تعالى يوم الأحد الماضي، العميد ركن طيار أحمد بن خليل أبودية، ودفن في مقبرة ضمد. والفقيد شقيق شيخ شمل ضمد علي، والعميد ركن متقاعد محمد، وكبير المذيعين بالتلفزيون السعودي جبريل أبودية، وعم الزميل في قسم التصحيح بالصحيفة سابقاً عبده أبودية ويتقبل العزاء على جوال (0567874524).«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.