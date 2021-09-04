يتلقى مدير الإدارة العامة للتعليم في محافة جدة الأستاذ الدكتور سعد المسعودي، التعازي في وفاة والدته التي وافتها المنية مساء أمس (الجمعة).

ونعت إدارة تعليم جدة، عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت) الفقيدة، إذ غردت بقولها: «يتقدم منسوبو ومنسوبات تعليم جدة، بخالص العزاء والمواساة للأستاذ الدكتور سعد المسعودي مدير عام التعليم بمحافظة جدة في وفاة والدته التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس الجمعة. سائلين الله للفقيدة الرحمة والمغفرة، ولذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة لمدير تعليم جدة ولذوي الفقيدة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويربط على قلوب أهلها وذويها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.