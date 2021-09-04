تقدم محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي مساء (الجمعة) مستقبلي جثمان شهيد الواجب الجندي عيسى محمد عيسى آل البطحة عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وأديت الصلاة على شهيد الواجب في جامع الشيخ عبدالله الفلقي وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، ثم انتقل المحافظ إلى مقبرة زعبان بمركز الطحاحين التابع للمحافظة.

ونقل الفلقي تعازي القيادة وأمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أكد والد وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي، والشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن عز ومطلب وفخر لنا جميعا.