انتقل إلى رحمة الله تعالى المخرج الإذاعي ناصر بكر مليباري وصلي عليه عصر أمس (الخميس) ودفن في مقابر المعلاة.والفقيد والد تركي وكرم وشقيق حسني وسامر. وابن عم المخرج في الصحيفة الزميل هيثم مليباري.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.