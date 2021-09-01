نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيبال مساعد بن سليمان المرواني، شقيقه نايف، الذي انتقل إلى رحمة الله.

وقال السفير المرواني عبر حسابه في «تويتر» أمس (الثلاثاء): «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. الحمد لله على قضائه وقدره.. انتقل إلى رحمة الله شقيقي نايف.. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته، ويلهمنا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة للسفير مساعد المرواني ولذوي الفقيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويربط على قلوب أهله وذويه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.