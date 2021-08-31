التقى محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم (الثلاثاء)، رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين والمفقودين والمحتجزين بالمنطقة الجنوبية العميد الركن سعيد بن علي الهاجري، ومساعده العقيد الركن عبدالله أحمد الشهري ورئيس مكتب الخلية الرقيب أول محمد علي آل جبار القحطاني

وجرى خلال اللقاء تسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي 44 من أسر الشهداء بالمحافظة وبعض المراكز التابعة. وأكد الفلقي أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- حريصة على ذوي الشهداء. وكان قد صدر الأمر الملكي الكريم القاضي على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لعدد من الشهداء يرحمهم الله المشاركين في عميلتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.