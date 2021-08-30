دشّن محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح وبحضور رئيس المجلس البلدي عوض الوادعي، ورئيس البلدية عوض آل سياف، وأعيان من المحافظة، قصر منصور بن حيان الوادعي التراثي، الواقع في وسط بلدة ظهران الجنوب القديمة، والذي أعاد عملية ترميمه وصيانته بما يتناسب مع الطراز المعماري لقرى ظهران الجنوب القديمة، حيث قام المحافظ، بقص شريط افتتاح القصر ثم تجول الحضور في أجنحة القصر، واستمعوا إلى شرح مفصل من صاحبه عن مراحل إعادة ترميمه وصيانته، والذي يزيد عمره على 150 عاما، ويتكون من 6 أدوار، وفناء، ومجلس مطل على مزارع جنوب القرية، ومُتحف، ونزل. وقال: هناك خطة مستقبلية لإنشاء مطعم شعبي، ومقهى بجوار القصر يتلاءم مع المشهد الحضري لبلدة ظهران الجنوب القديمة، وفق توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

من جهته، أثنى محافظ ظهران الجنوب، على ما شاهده من عمل متقن في إعادة ترميم القصر التراثي، متمنياً أن يحذو الجميع في القرية، حذو صاحب القصر. من جانبه شدّد رئيس المجلس البلدي، على ضرورة دعم بلدة ظهران الجنوب القديمة، بعدة مشاريع بلدية، وصرف صحي، وكهرباء، خلال المرحلة القادمة، في سبيل تحقيقها لجميع الشروط للدخول ضمن المواقع الأثرية والتراثية من قبل منظمة اليونسكو، كأحد مواقع التراث العالمي في فرع التراث، ليسهم ذلك في إبراز التراث الحضاري للمملكة عالميّاً، إضافة إلى الحفاظ على الثراء التاريخي والأثري والتراثي المتنوع للمملكة، وتأهيل هذه المواقع وفقاً لمعايير المنظمات العالمية المتخصصة. وكشف رئيس بلدية ظهران الجنوب، عن مشروع لإعادة رصف ممرات البلدة وإنارتها كمرحلة أولى، بتوجيه من قبل أمير منطقة عسير، ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي. وقال إن البلدية ومنذ سنوات، وهي تقوم على إعادة ترميم البلدة وفق إمكاناتها وصلاحياتها، مثنياً على تعاون أهالي البلدة والمجتمع المحلي في إعادة الوهج والأضواء لهذه البلدة العريقة، والتي أصبحت مزاراً لكثير من عشاق، وهواة المواقع الأثرية والتراثية.