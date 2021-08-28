اختتمت شبكة قنوات المجد ليلة البارحة الجمعة الموافق 19 محرم 1443 برنامجها الواقعي سهم الذي عرض على قناة المجد العامة، عبر حفلة أقيمت تحت رعاية الجمعية الخيرية بالمدينة المنورة وشركاء النجاح للشبكة، وبدأت الحفلة بعرض فقرات متعددة ومختلفة تحكي بدايات الفكرة وجزء من ذكرياتها، إضافةً للإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية حيث لاقى البرنامج شعبية كبيرة لدى الجماهير المتابعة من كل الأطياف والفئات، التي بدورها حققت تلك المشاهدات الكبيرة للبرنامج في وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلت أيضاً عبر وسم #ختام برنامج سهم، عبر «تويتر»، حيث استمرت مدة البرنامج 3 أشهر شارك من خلاله 23 متسابقاً تنافسوا على الجوائز الثلاث عبر أنشطة وفعاليات طوال الفترة الماضية، وكانت فكرتها الأساسية تعتمد على مستوى أداء المتسابقين ومدى ثقافتهم المتنوعة التي تواكب كل تحد من التحديات والمسابقات التي تخرج بالمجمل بمخرجات داعمة للمواهب، وبكل تأكيد يكون هذا العائد ذا فائدة كبيرة للوطن وللإعلام الهادف ذي المحتوى اللائق، وبعد ذلك يكون كل سبت هو الموعد الذي يجتمع به المتنافسون ممن هم في دائرة الخطر، ويتم استبعاد أحدهم، وهو الذي بدوره يكون الحلقة الأضعف.

بعد ذلك استكملت فقرات الحفلة بحديث كل من علي العزازي نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الإعلامي بالشبكة، ومحمد العبدالرحمن مدير قناة المجد العامة المشرف العام للبرنامج، حيث نقلا جهود القناة في السابق وبالمستقبل ومدى الإمكانيات المتوفرة من الكوادر المحترفة وما تمتلكه المجد من إرث قوي ومحتوى هادف ذي أثر بالغ ومؤثر بالمتلقي لرسالتها السامية. واختتمت الحفلة بتكريم العاملين والرعاة وأصحاب المراكز الثلاثة وهم كالتالي:

حقق المركز الأول المتسابق مشعل العتيبي ومبلغ 100 ألف ريال، والمركز الثاني أحمد صالح ومبلغ 50 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث معاذ الغامدي ومبلغ 25 ألف ريال.

وفي سياق آخر مصاحب دشنت قنوات المجد برامجها لعام 1443 التي من خلال هذا الحدث الكبير عرضت «البروموهات» الخاصة بها.