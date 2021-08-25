نجح أطباء جراحة المسالك البولية في مستشفى صبيا العام، في إجراء أول عملية لاستئصال الكلية اليسرى بالمنظار الجراحي لمريض في العقد الثالث من العمر كان يعاني من آلام مزمنة في الخاصرة اليسرى نتيجة تضخم الكلية، وتكللت العملية بالنجاح.

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من ألم مزمن ومتكرر في الجهة اليسرى من البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود حصوة في أعلى الحالب الأيسر مع تضخم شديد وفقدان كامل لوظيفة الكلية اليسرى، وبعد دراسة الحالة من قبل الفريق الطبي تقرر إجراء عملية جراحية للمريض تم فيها استئصال الكلية اليسرى بالكامل عبر المنظار الجراحي.

وبينت أنه تم إجراء العملية التي تعد الأولى من نوعها التي تجرى بمستشفى صبيا العام، وتكللت بالنجاح، وخضع المريض للمتابعة بقسم التنويم، وبعد تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء غادر المستشفى.