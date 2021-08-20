انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد زين الهلالي، والد سالم (الزميل في قسم الكاريكاتير والإخراج والتصميم في «عكاظ» سابقاً) وإخوانه عمار وخالد وزاهي.

وتلقى الزميل الهلالي التعازي في وفاة والده من الزملاء والأصدقاء، عن طريق الاتصال أو التراسل عبر «واتساب» امتثالا للإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا»، على جوال رقم 0505113956.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء والمواساة للزميل الهلالي وإخوانه، داعية الله أن يرحم فقيدهم ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم ويجبر مصابهم، إنا لله وإنا إليه راجعون.