قام مدير مكتب التعليم بوسط جدة محمد عمر الشهري بجولة ميدانية بصحبة مدير متوسطة الملك فهد النموذجية طلال جمعان العدواني، صباح الخميس، للاطمئنان على استعدادات المدرسة لبداية العام الدراسي الجديد.

وتأتي تلك الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وجاهزية القاعات التعليمية لاستقبال الطلاب.

وتقدمت مدرسة الملك فهد المتوسطة ممثلة في مديرها طلال العدواني، بالشكر والتقدير لمدير المكتب محمد الشهري، على جهوده وسعيه واهتمامه وحرصه ومتابعته لما وجدوه من دعم لا محدود في توفير كافة الإمكانيات المتاحة وتسخيرها في خدمة المدرسة ومنسوبيها كافة.