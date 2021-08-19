انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا، وأمين عام الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ورئيس المعهد الاعلامي للفكر الاسلامي بواشنطن (سابقا) البروفيسور عبد الحميد أحمد أبوسليمان، وسيصلى عليه غدا عقب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة. والفقيد زوج فائقة ملائكة ووالد كل من: المهندس أيمن، المهندس ياسر، حنان، منى وشيراز."عكاظ" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنالله وإنا إليه راجعون.