بعد سنوات من العمل المرهق قضاها رجل الأعمال عبدالله الرشيد في صناعة النفط ومشتقاته، رحل الرشيد هذا الرائد الكبير، تاركا وراءه إرثا ضخما، تعرفه آبار الزيت التي صادقها لأكثر من 4 عقود على الأقل، ويعرف أسرارها تماما، ليستخرج ما فيها من خير وبركة، ويعد البصمة المميزة في مجال الطاقات البترولية التي ساهمت في نمو الوطن ومقدراته على مدى عقود شتى.

الرشيد لم يكن صديق النفط فحسب، بل عرفته الجمعيات الخيرية وغيرها، ممن نعته أمس واليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت حجم تبرعاته التي ضخها في تلك الجمعيات الإنسانية والمجتمعية والوطنية، وتعرفه منصة «إحسان» بتبرعه الكريم.

محطاته المضيئة:

ولد الفقيد الرشيد في مدينة الجبيل وتلقى فيها علومه الابتدائية، والتحق بشركة أرامكو عام 1954، وتنقل في عدة أقسام ومناصب، وأسس الرشيد مجموعة شركات وصلت للعالمية، ووصلت منتجات شركاته إلى ساعة مكة، وملعب ويمبلي في لندن، ومطار دبي.



ترحم رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» جميل الذيابي على الفقيد، معزيا ابنته قائلا: «رحم الله فقيدكم د. وفاء، وجبر مصابكم، وألهمكم الصبر، ‏خالص العزاء لكم وللعائلة الكريمة كافة».

ونعى ابنه رجل الأعمال رشيد بن عبدالله الرشيد الفقيد قائلا: «بقلوب مؤمنة مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، تنعى مجموعة الرشيد وكافة منسوبيها رئيس مجلس إدارتها الشيخ ‏⁧‫عبدالله بن رشيد الرشيد‬⁩ (رحمه الله) الذي وافته المنية مساء يوم أمس (الثلاثاء)، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته، ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته»

فيما ذكرت ابنته الكاتبة وسيدة الأعمال الدكتورة وفاء الرشيد عبر حسابها في «تويتر»: «بقلوب مؤمنة مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى، والدي الفاضل عبدالله بن رشيد الرشيد، وسوف يصلى عليه في مسجد الملك فهد بمدينة ⁧‫الخبر‬⁩ بعد صلاة عصر يوم ⁧‫(الأربعاء)‬⁩ الموافق 11-8-2021 ميلادي والموافق 2-1-1443 هجري».

أما مدير الإعلام بإمارة الشرقية محمد السهلي، فأوضح أن عبدالله الرشيد‬⁩ رائد صناعة النفط والغاز، كانت له بصمات مميزة في مجال الطاقة والمساهمة في التنمية والتوطين، وهو أحد رواد العمل الخيري بالمملكة. وقال السهلي: «أسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم، والتعازي لابنه العزيز رشيد والعائلة الكريمة».

بدورها، قالت مديرة مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية حنان الوابل: «ترجل رائد صناعة النفط والغاز، وأحد رواد العمل الخيري بالمملكة، وأحد أهم رجال الأعمال المؤثرين بالمنطقة الشرقية والمملكة ‏⁧‫عبدالله الرشيد‬⁩، أسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجزيه خير الجزاء على ما قدم، والتعازي موصولة لعائلته الكريمة».