قصة نجاح طبية متجددة سجلها المركز الطبي الدولي بجدة أخيرا، بعد إجرائه عملية استئصال لورم خبيث من الثدي لمريضة عمرها 49 عاما باستعمال المواد المشعة، بطريقة تعد الأحدث في استئصال الأورام، وتتوفر حاليا فقط في المركز الطبي الدولي بجدة.أظهر الفحص الطبي والأشعة والتحاليل أن المريضة تعاني من ورم خبيث في الجهة اليسرى من الثدي، وبعد مناقشة الأمر مع المريضة جاء القرار باستئصال جزئي للورم باستعمال المواد المشعة، وقد أجريت عملية استئصال الورم بنجاح، كما أزيلت الغدة الليمفاوية أثناء العملية باستخدام المواد المشعة ذاتها. وأجرى الفريق الطبي العملية بنجاح، وتم تشكيل الفريق من قسمي الجراحة والأشعة اللذين تعاونا بجهد مشترك لاستئصال الورم، ومثّل فريق الأشعة الدكتورة نوف عبدالله استشارية الأشعة التشخيصية وأشعة المرأة التي قامت بحقن المادة المشعة، ومثَّل فريق الجراحة الدكتور تيمور الألشي استشاري جراحة الأورام الذي قام بإزالة الورم كاملاً من جذوره، وأظهر تقرير العينات بعد إجراء العملية نجاح عملية الاستئصال، حيث تخلصت المريضة من الورم تماماً وتماثلت للشفاء. يذكر أن طريقة استئصال أورام الثدي التقليدية تقوم على استخدام wire، حيث تتم إزالة الأورام بتحسس مكانها، ومن سلبياتها أنها قد تؤدي إلى إزالة بعض الأنسجة حول الورم. فيما الطريقة الحديثة تجرى حصرياً في مستشفى المركز الطبي الدولي بجدة.